13 reos de Machala serán trasladados a la Cárcel del Encuentro

Durante la mañana de este martes 16 de diciembre, militares y policías trasladaron a 13 reos de la cárcel de Machala hacia la cárcel Regional de Guayaquil.

El Ejército indicó que este movimiento se hizo como parte de un proceso previo, pues el destino final de estos reclusos será la prisión de máxima seguridad conocida como la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

Ya son más de 400 personas privadas de libertad que han sido sacadas de la cárcel de Machala desde el 9 de noviembre, día en el que 33 reos fueron asesinados.

El último ataque en esa prisión se produjo la tarde del domingo 7 de diciembre, cuando 13 reos murieron asfixiados con fundas plásticas después que se detonara un explosivo en los alrededores del centro penal para facilitar el caos. 14 reos fueron procesados por ese múltiple asesinato.

Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas habían sido detenidas hace apenas dos semanas por el delito de extorsión, un delito que, según los informes, cometían haciéndose pasar por miembros del grupo armado los Lobos Box, que dominan esa cárcel.