Las alianzas del narcotráfico convirtieron a Ecuador en una superautopista del narcotráfico, según el New York Times

La droga en el Ecuador es el principal motor del terror y la violencia, según una publicación del<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/droga-que-se-consume-en-el-mundo-pasa-por-ecuador-PH10530834 target=_blank> New York Times</a></b>. El medio, uno de los más influyentes de Estados Unidos, señala que en la actualidad <b>Ecu</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/negro-tulio-sicarios-alcalde-duran-chonillo-KG10527904 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/guayaquil-cifra-muertes-violentas-2025-LM10493008 target=_blank></a></b> <b></b>