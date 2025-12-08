Las alianzas del narcotráfico convirtieron a Ecuador en una superautopista del narcotráfico, según el New York Times

La droga en el Ecuador es el principal motor del terror y la violencia, según una publicación del New York Times.

El medio, uno de los más influyentes de Estados Unidos, señala que en la actualidad Ecuador es el mayor exportador de cocaína del mundo, porque sirve de ruta de tráfico para los grupos delictivos que operan en Colombia y Perú.

Señala que desde 2022, alianzas de cárteles mexicanos, grupos guerrilleros colombianos, mafias europeas y bandas locales, modificaron el rol del país que se transformó en estratégico para las organizaciones criminales.

Le puede interesar: Mensajes de Negro Tulio revelan que quería sacar a Chonillo de la Alcaldía de Durán vivo o muerto

Tales alianzas han transformado a Ecuador en lo que los funcionarios estadounidenses denominaron una “superautopista de la cocaína”, ya que hasta el 70 % del suministro mundial fluye a través de la nación.

El exdirector de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, añade dos hechos que a su criterio arrastró al Ecuador a esta realidad mundial.

"La presencia de esta fuerza internacional en el Caribe, en la operación Lanza del Sur, y la segunda, que es la desertificación de Colombia. Han generado un redireccionamiento de la drogah acia territorio ecuatoriano porque por aquí atraviesan los dos grandes corredores: Pacífico y Amazónico", comentó.

Según informes internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Colombia incrementó la produccíon de cocaína desde 2023 a más de 2 600 toneladas por año. Un gran porcentaje se produce en los departamentos de Nariño y Putumayo, y se distribuyen al mundo por Ecuador.

Lea también: Guayaquil, la ciudad más violenta del país: el noroeste concentra la mayoría de los crímenes

Según el medio estadounidense, desde la salida de la Base de Manta, en 2009, se debilitó el control por la ruta del Pacífico.

"Cambiar a un sistema de inteligencia político, que se mantiene hasta ahora, pues eso ha repercutido tremendamente en el nivel de operatividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la lucha contra el delito", dijo Pazmiño.

En este año, Ecuador incrementó la incautación de droga en esa ruta, en coordinación con Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa, se han incautado más de 135 toneladas en alta mar.