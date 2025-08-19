Los dos testimonios clave para la Fiscalía en el caso Villavicencio

Dos testigos aportaron información para que ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) formule cargos por la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023

Uno de los testimonios corresponde a Lenin Vimos, sentenciado en el caso Plaga, cuya versión reservada se filtró mediante la abogada Sonia Vera, defensora del exvicepresidente Jorge Glas.

Vimos aseguró que en prisión conoció a uno de los sicarios contratados para ejecutar el atentado, quien le reveló que Glas estaba al tanto de los planes y que dio la orden superior al exministro del Interior, José Serrano. Según esa versión, Xavier Jordán habría financiado el ataque, mientras que el exasambleísta Ronny Aleaga y el convicto Daniel Salcedo se encargaron de la coordinación y los contactos con integrantes del grupo criminal Los Lobos.

Aunque Vimos mencionó al exvicepresidente, la FGE no lo incluyó en la lista de procesados por falta de evidencias directas. No obstante, el testimonio permitió esbozar lo que sería la estructura detrás del crimen: Serrano y Glas como autores intelectuales, Jordán como financista, Aleaga como coordinador y Salcedo como enlace con el grupo delictivo.

El segundo testimonio clave es el del propio Daniel Salcedo. Aunque inicialmente se manejó de forma reservada, él mismo ratificó ante la Asamblea Nacional parte de la información que había entregado a la Fiscalía. Según su versión, Aleaga y Jordán habrían buscado silenciar a Villavicencio porque este conocía detalles de la corrupción en contrataciones hospitalarias del sistema de salud público.

La audiencia solicitada por la fiscal Ana Hidalgo para formular cargos se realizará el 26 de agosto.

Hasta ahora, solo comparecerá Salcedo, quien permanece detenido en Ecuador. Jordán y Aleaga, en cambio, salieron del país; ambos tienen procesos de extradición en trámite. Serrano se encuentra bajo custodia en Florida, por problemas migratorios, mientras se resuelve su situación legal en Estados Unidos.

El magnicidio de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, marcó un punto de quiebre en la política ecuatoriana. A dos años de los hechos, la Fiscalía asegura contar con más elementos para esclarecer quiénes estuvieron detrás del ataque y avanzar en la judicialización de sus presuntos responsables.