Hombres armados en Carchi podrían ser de los grupos terroristas Comuneros del Sur o de Autodefensas Unidas de Nariño

En la frontera norte de Ecuador crece la incertidumbre por la presencia de dos grupos armados colombianos que estarían pisando territorio ecuatoriano. Los pobladores del cantón Espejo, en la provincia de Carchi, denunciaron la presencia de hombres con armas largas que portaban brazaletes rojos.

Lea: Un cabecilla de Los Tiguerones fue capturado en Medellín, Colombia

La Policía colombiana maneja dos hipótesis: la primera, que se trate del grupo Comuneros del Sur; y la segunda, que sean miembros de las Autodefensas Unidas de Nariño. Las autoridades indican que ambas agrupaciones estarían relacionadas.

Este martes, 26 de noviembre, en Pasto (a dos horas y media de Tulcán) la Policía del vecino país ejecutó un operativo contra las Autodefensas Unidas de Nariño, quienes adoctrinaban a jóvenes para fortalecer sus filas criminales, especialmente a aquellos que viven en zonas rurales. Cuatro de sus cabecillas, que también operaban en Cali y otros sectores de Colombia, fueron capturados.

Los agentes compartieron a Televistazo videos que formaron parte de la investigación, en los que se observa a chicos armados que fueron reclutados mediante ofertas económicas. A estos jóvenes les asignaron funciones de vigilancia, apoyo logístico y participación directa en actividades criminales vinculadas al narcotráfico y a la extorsión.

Lea: Un hombre fue acribillado en un auto de lujo en Samborondón

El Ejército Cabal de Ipiales confirmó a Televistazo que el grupo armado Comunderos del Sur se encuentra en un proceso de paz con el Gobierno colombiano. Sin embargo, pese a ello continúa cometiendo actos ilícitos a través de su brazo armado, conocido como Autodefensas Unidas de Nariño.

A pesar de estas acciones, Comunderos del Sur permanece sentado en la mesa de negociaciones con el Gobierno, supuestamente para abandonar las armas y transformarse en una agrupación social y política.