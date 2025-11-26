Seguridad
26 nov 2025 , 11:04

Un hombre fue acribillado en un auto de lujo en Samborondón

El crimen tuvo lugar alrededor de las 10:30 en la Vía Samborondón, a la altura de la urbanización Entre Ríos.

   
    Imagen del auto acribillado en la Vía Samborondón, la mañana de este miércoles 26 de noviembre.( Redes sociales )
Sicarios acribillaron a un hombre que conducía un auto de lujo en Samborondón, la mañana de este miércoles 26 de noviembre.

A la altura de la urbanización Entre Ríos, hombres en moto dispararon unas 20 veces al vehículo, las cuales provocaron el deceso inmediato del conductor.

Policías se encuentran en el lugar recopilando indicios para determinar las causas y a los responsables del ataque.

La víctima ha sido como identificada como Bryan Soria, un dueño de una galería de arte y de un estudio arquitectónico.

Hasta octubre de 2025, Samborondón registró 32 crímenes.

Noticia en desarrollo

