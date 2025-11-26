El cantante Dennys The Black sufrió un ataque armado en el norte de Quito

El cantante del género urbano Dennys De La Torre, cuyo nombre artístico es Dennys The Black , sufrió un ataque armado mientras se encontraba en su automóvil la noche del viernes 21 de noviembre en el sector El Condado, norte de Quito .

Dennys The Black contó que se encontraba en su vehículo, estacionado, para responder unos mensajes de texto en su celular por los eventos que había realizado.

Sin embargo, otro auto lo cruzó y un sujeto armado se bajó del mismo y disparó. Por fortuna, las balas no atravesaron el parabrisas.

El cantante huyó del sitio para salvaguardar su integridad. Desconoce la causa de este hecho violento, pero dijo que pondrá la respectiva denuncia en Fiscalía para que las autoridades investiguen el caso.

