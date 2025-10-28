Esmeraldas: Tras eventos violentos, una escuela de San Lorenzo suspendió clases presenciales por dos días

Distintos reportes de enfrentamientos con armas de fuego en el cantón San Lorenzo de Esmeraldas, durante el fin de semana, motivizaron a que una escuela suspenda sus clases presenciales por el lunes 27 y martes 28 de octubre.

El Ministerio de Educación informó que la Unidad Educativa Quito Luz de América está desarrollando sus actividades académicas bajo modalidad por estos días, en respuesta a esos eventos.

Le puede interesar: Un grupo de delincuentes usó un expreso para asaltar en el centro de Guayaquil

La escuela precisó que los docentes enviarán actividades a los estudiantes por los canales virtuales de WhatsApp, con el fin de garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje.

La ciudadanía de San Lorenzo exige a las autoridades que investiguen y actúen ante estos tiroteos, señalando que negocios han cerrado temprano ante la situación de inseguridad.

Lea también: Se hacían pasar por policías y asaltaban a jóvenes en Samborondón

Por su parte, el Ministerio de Educación asegura que impulsa activamente el programa Comunidades Educativas y Protectoras, que fortalece la seguridad escolar a través de acciones preventivas y de acompañamiento integral.