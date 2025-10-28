Seguridad
28 oct 2025 , 12:15

Esmeraldas: Tras eventos violentos, una escuela de San Lorenzo suspendió clases presenciales por dos días

El Ministerio de Educación indicó que activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad en coordinación de la Policía Nacional ante esta alerta.

   
    Imagen de pupitres en una unidad educativa. Foto referencial.( Ministerio de Educación )
Distintos reportes de enfrentamientos con armas de fuego en el cantón San Lorenzo de Esmeraldas, durante el fin de semana, motivizaron a que una escuela suspenda sus clases presenciales por el lunes 27 y martes 28 de octubre.

El Ministerio de Educación informó que la Unidad Educativa Quito Luz de América está desarrollando sus actividades académicas bajo modalidad por estos días, en respuesta a esos eventos.

La escuela precisó que los docentes enviarán actividades a los estudiantes por los canales virtuales de WhatsApp, con el fin de garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje.

La ciudadanía de San Lorenzo exige a las autoridades que investiguen y actúen ante estos tiroteos, señalando que negocios han cerrado temprano ante la situación de inseguridad.

Por su parte, el Ministerio de Educación asegura que impulsa activamente el programa Comunidades Educativas y Protectoras, que fortalece la seguridad escolar a través de acciones preventivas y de acompañamiento integral.

