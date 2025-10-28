Un grupo de delincuentes usó un expreso para asaltar en el centro de Guayaquil

Lo que parecía el recorrido de un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/extorsiones-transporte-escolar-guayaquil-NC10039884 target=_blank>expreso escolar</a></b>, circulando durante la madrugada, <b>resultó ser una trampa para un grupo de personas en las calles Colón y Lorenzo de Garaicoa</b>, centro de Guayaquil. Tres<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/falsos-policias-secuestraron-hombre-norte-guayaquil-CG10344754 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ecuador-supera-cifra-asesinatos-2025-HB10339952 target=_blank></a></b> <i></i><b></b>