Seguridad
28 oct 2025 , 10:38

Un grupo de delincuentes usó un expreso para asaltar en el centro de Guayaquil

Los ciudadanos consultados por Televistazo piden que las autoridades también incluyan a estos transportes dentro de los operativos de control, para evitar que sean usados para la delincuencia.

   
  • Un grupo de delincuentes usó un expreso para asaltar en el centro de Guayaquil
    Imagen del momento en que delincuentes que salieron de un expreso asaltaron a un grupo de amigos en el centro de Guayaquil, el domingo 26 de agosto.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

Lo que parecía el recorrido de un expreso escolar, circulando durante la madrugada, resultó ser una trampa para un grupo de personas en las calles Colón y Lorenzo de Garaicoa, centro de Guayaquil.

Tres delincuentes descendieron del vehículo y asaltaron a varias personas que acababan de dejar a un amigo en su vivienda tras una reunión la madrugada del domingo. Los despojaron de sus celulares, billeteras e incluso de un pedazo de torta que tenían de una fiesta.

Le puede interesar: Falsos policías secuestraron a un hombre en la cooperativa Gallegos Lara, norte de Guayaquil

Lo que más ha sorprendido a la comunidad es que un vehículo destinado al transporte de personal y estudiantes fuera empleado para cometer un delito, siendo ocupado por delincuentes que andaban armados.

Vecinos y comerciantes de la zona aseguran que esto refleja el nivel de inseguridad que atraviesa la ciudad. Temen otros asaltos.

"Aquí roban a diestra y siniestra. No solo porque se bajen de un bus, sino también por arranchón", comentó un hombre.

Lea también: En 10 meses de 2025, Ecuador suma más muertes violentas que en todo el 2024

Los ciudadanos consultados por Televistazo piden que las autoridades también incluyan a estos transportes dentro de los operativos de control, para evitar que sean usados para la delincuencia.

Comerciantes de esta zona, uno de los sectores más comerciales de Guayaquil, sostienen que la ola de robos ha reducido sus ventas hasta en un 40 % y temen que con la cercanía de las festividades navideñas los delitos aumenten.

Pero según las autoridades, el centro de la urbe forma parte de uno los sectores priorizados en los operativos de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX).

"Los procedimientos de investigación e inteligencia que manejan nuestra policía nos permite levantar la data e información para planificar la estrategia pertinente a ese problema", comentó Christian Rengifo, jefe policial de operaciones de la Zona 8.

Acciones conjuntas entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que se realizan contra la delincuencia.

Temas
inseguridad
Policía Nacional
asalto
Robos
delincuentes
Guayaquil
Noticias
Recomendadas