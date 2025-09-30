Seguridad
Dos sujetos que usaban un taxi para secuestros en Daule y Samborondón fueron capturados

La Policía indicó que los hombres retiraron las manijas de las puertas y, cuando simulaban hacer carreras, activaban los seguro de niños para impedir que la víctima escape.

   
Un taxi no trasladaba pasajeros, sino víctimas. Era utilizado por dos sujetos para secuestrar a ciudadanos en Daule y Samborondón.

Según detalló el coronel Marco Vallejo, jefe del distrito Samborondón, semanas atrás recibieron denuncias de secuestros exprés en ambos cantones, y la tarde del lunes 29 de septiembre, realizaron un operativo para dar con los responsables.

Los ocupantes del vehículo intentaron evadir el control policial, pero fueron detenidos, tras confirmarse que el auto estaba relacionado con secuestro cometido hace dos semanas.

El coronel Vallejo explicó que los hombres alquilaban un taxi y cambiaban sus placas. Además, retiraron las manijas de las puertas y, cuando simulaban hacer carreras, activaban los seguro de niños para impedir que la víctima escape.

"El modus operandi era que le cambiaban y adulteraban las placas. También sacaban las manijas de las ventanas para que la víctima no pueda pedir auxilio", dijo.

Los dos sujetos fueron aprehendidos y el carro fue llevado a los patios de la Policía Judicial como parte de las investigaciones.

