Dos sujetos que usaban un taxi para secuestros en Daule y Samborondón fueron capturados

Un taxi no trasladaba pasajeros, sino víctimas. <b>Era utilizado por <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/secuestro-adolescente-taxista-informal-guayaquil-BL9814322 target=_blank>dos sujetos para secuestrar </a>a ciudadanos en Daule y Samborondón.</b> Según detalló el coronel Marco Vallejo, jefe del distrito Samborondón,<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-asesinado-ataque-armado-vergeles-guayaquil-GD10208952 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alias-el-ecuatoriano-choneros-abatido-colombia-MD10207957 target=_blank></a></b> <b></b>