29 sep 2025 , 21:08

Alias El Ecuatoriano, presunto cabecilla de Los Choneros, fue abatido en Colombia

El sujeto participó en la narcofiesta de Celso Moreira, alias Patucho, en vía a la Costa en 2024.

   
    Imagen de Alias El Ecuatoriano.( Redes Sociales )
Redacción
Jortman Robinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, y presunto cabecilla de Los Choneros, fue abatido durante un operativo policial en una lujosa finca de Antioquia, Colombia, la mañana de este lunes 29 de septiembre, según recogen medios de ese país.

Según el portal El Colombiano, cuando la fuerza pública llegó al predio, fueron recibidos con disparos de fusil. Los agentes respondieron al ataque y en este escenario Suárez Molina fue abatido.

El Tiempo de Colombia señala que alias El Ecuatoriano servía de enlace entre Los Choneros y el Clan del Golfo "para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, especialmente desde la zona del Magdalena Medio".

Mientras que El Colombia agrega que El Ecuatoriano también se dedica a la venta de armas a grupos guerrilleros.

LEA: Ecuador: 14 de 18 cabecillas han sido capturados por el Estado en lo que va de 2025

Narcofiesta en vía a la Costa, en 2024.
Narcofiesta en vía a la Costa, en 2024. ( API )

LEA: Alias Topo, lugarteniente de alias Fito, fue llamado a juicio por tráfico de armas

Él habría ingresado a territorio colombiano en junio del 2024. Justo en ese año participó en la narcofiesta de Celso Moreira, alias Patucho, pero fue liberado.

El Tiempo de Colombia acota que las autoridades ecuatorianas ayudaron para dar con el paradero de Jortman Robinson Suárez Molina.

En el operativo también hubo tres detenidos y la incautación de dos camionetas, dinero en efectivo, tanto en dólares como pesos colombianos, joyería, un fusil, pistolas, municiones, radios de comunicación y una placa balística.

LEA: Empresas de seguridad, servicios, logística y transporte, usadas como fachadas de las mafias en Ecuador

Detenidos en el operativo que murió alias El Ecuatoriano.
Detenidos en el operativo que murió alias El Ecuatoriano. ( Tomada de El Tiempo de Colombia )
