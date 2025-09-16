Seguridad
Alias Topo, lugarteniente de alias Fito, fue llamado a juicio por tráfico de armas

Alias Topo había sido liberado por un juez en junio, pero esa decisión fue revocada por un tribunal. Mientras estuvo prófugo, fue sentenciado por un caso de asesinato.

   
    Pasadas las 23:00 del sábado 13 de septiembre, llegó a Guayaquil Darío Peñafiel, alias Topo, objetivo de alto valor perteneciente al GDO Choneros Fatales.( César Muñoz/API )
Darío Javier Peñafiel, alias Topo, permanece con prisión preventiva en la cárcel La Roca tras ser recapturado por la Policía Nacional el sábado 13 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado comunicó que la mañana del 15 de septiembre fue llamado a juicio por tráfico de armas, un proceso que inició en su contra en marzo pasado.

En aquel mes, se conoció que alias “Topo” y otros miembros del grupo terrorista Los Choneros se encontraban en una vivienda del cantón Joya de los Sachas, donde almacenaban armas y municiones, algunas de estas de dotación policial.

Le puede interesar: Fiscales y jueces en la mira: la crisis de la justicia en Ecuador

Durante el allanamiento al inmueble señalado, se hallaron municiones de distintos calibres, alimentadoras, un arma de fuego, siete celulares, una balanza, una libreta y USD 13 040.

En junio de 2025, un Juez de Garantías Penales de Orellana declaró la nulidad del proceso por tráfico de armas y ordenó la inmediata libertad de alias “Topo”.

Sin embargo, en julio, durante una audiencia de apelación, el Fiscal del caso argumentó que el pronunciamiento del juez carecía “de asidero, considerando que la norma legal invocada como motivo de nulidad no era pertinente en este caso”.

La Corte Provincial de Justicia de Orellana revocó entonces el auto de nulidad y dispuso la localización y aprehensión de Darío Javier P. N.

Lea también: Alias Topo, cómplice de alias Fito, fue sentenciado por el asesinato de un policía en Lago Agrio

Mientras estuvo prófugo, el lugarteniente de alias Fito fue sentenciado por el asesinato de un policía, por lo cual tiene una condena de 34 años en la cárcel.

En Estados Unidos enfrenta el mismo proceso que alias Fito, por lo que alias Topo también podría ser extraditado a la nación norteamericana.

