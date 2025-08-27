Seguridad
Tres sospechosos de asaltar una mecánica en Calderón, Quito, fueron detenidos

Los sujetos estaban cargando en una camioneta docenas de autopartes.

   
Tres sujetos fueron detenidos el momento que sacaban docenas de autopartes de un taller mecánico ubicado en la parroquia de Calderón, extremo norte de Quito.

Según la Policía, la alerta la dieron los propios vecinos de la zona, quienes vieron a los sujetos subir las piezas a una camioneta.

"Dos de estos sujetos realizan la ruptura de las seguridades y el otro ciudadano, conductor del vehículo, es quien les espera en el exterior del local comercial y cargan los objetos sustraídos", contó María Belén Rivas, policía del Distrito Calderón.

Dos ciudadanos extranjeros y un ecuatoriano son los sospechosos, ninguno registra antecedentes penales.

"Es una presunción que iban a vender las autopartes a otros locales comerciales", agregó Rivas.

La Policía investiga a los involucrados a fin de determinar si están vinculados a otros eventos delictivos que se han registrado en Calderón.

