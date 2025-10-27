Uno de los sospechosos del asesinato del abogado Renato Ortuño fue capturado en EE. UU. y lo deportaron a Ecuador

Uno de los casos que causó gran conmoción, en Quito, fue el ataque con arma de fuego al abogado Renato Ortuño, quien murió el pasado 13 de septiembre tras acceder a un proceso de eutanasia. Se trata de la segunda persona, en Ecuador, que se sometió a ese procedimiento.

Uno de los sospechosos de este hecho, Anthony P., fue capturado, en Estados Unidos, por la Policía Internacional (Interpol) y llegó a Quito al mediodía del pasado 24 de octubre ya que tenía una difusión roja en su contra. Al pisar territorio nacional, los policías le indicaron que sobre él pesa una orden de captura, emitida por un Juzgado de Pichincha, se informó en las oficinas de Interpol en Quito.

Ortuño fue víctima de un ataque armado, la mañana del 23 de junio de 2023, mientras esperaba que se abran las puertas del edificio en donde se desempeñaba en sus actividades profesionales, en la avenida Amazonas y calle Jerónimo Carrión, en el sector de La Mariscal. Tras recibir varios disparos, el sicario escapó junto a otros cuatro individuos en un automóvil gris.

Horas después, Jesús Ramón Párraga, quien habría disparado contra el abogado, fue detenido por la Policía Nacional. Luego se conoció que otro de los ocupantes del carro era Anthony P., quien ya fue apresado en EE. UU. y llegó al país la semana pasada.

Con su detención, las autoridades continuarán con las investigaciones hasta dar con el autor intelectual del crimen.

