Renato Ortuño, el segundo solicitante de la eutanasia en Ecuador, falleció en Quito

El abogado Carlos Renato Ortuño Cevallos, la segunda persona en solicitar el procedimiento de eutanasia en Ecuador, falleció este sábado 13 de septiembre a los 38 años.

Ortuño había pedido acceder a la eutanasia luego de vivir por más de dos años con cuadriplejía, consecuencia de un ataque armado ocurrido en junio de 2023 en Quito. Tras el atentado, el jurista sufrió una discapacidad del 98 % y permanecía interna

El 23 de junio de 2023, cuando se movilizaba en su vehículo e intentaba ingresar al edificio donde funcionaba su oficina, en el sector de La Mariscal, en el centro de la capital, el hombre recibió varios balazos.

Los disparos impactaron en su cabeza, un brazo y en el cuello. "Una de las balas que recibí en el cuello destrozó una de mis vértebras y cercenó por completo mi médula. Por eso vivo un cuadro de cuadriplejía en la actualidad", relató Ortuño en una entrevista con Ecuavisa.com en octubre de 2024.

En julio pasado, Ortuño solicitó a las autoridades del IESS que le permitan acceder a la eutanasia. El Comité Interdisciplinario para resolver la Aplicación de la Eutanasia Activa Voluntaria analizó durante dos meses su caso y el 8 de septiembre le comunicó que su solicitud había sido aceptada.

El camino de la eutanasia en Ecuador lo abrió Paola Roldán, quien sufría esclerosis lateral amiotrófica, tras una lucha legal en la Corte Constitucional (CC). Sin embargo, ella no accedió a ese procedimiento.

La primera persona en acceder a la eutanasia en el país fue María (nombre protegido), una mujer de 48 años que padeció cáncer y estaba en etapa de metástasis. La intervención se realizó en su domicilio, en Guayaquil, el jueves 8 de mayo de 2025 Guayaquil.

