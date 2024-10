El abogado Renato Ortuño quedó cuadripléjico tras recibir un disparo en el cuello, en Quito

La vida del abogado Renato Ortuño, de 37 años, cambió para siempre desde la mañana del 23 de junio de 2023 cuando fue víctima de un ataque armado, tipo sicariato. Ocurrió mientras se movilizaba en su vehículo, de color vino, e ingresaba al edificio en donde funciona su oficina en la avenida Amazonas y calle Jerónimo Carrión, sector La Mariscal, en el centro de Quito.

Ha transcurrido más de un año y Ortuño vive las secuelas físicas y psicológicas. Los tiros le impactaron en la cabeza, a la altura de la base del cráneo, brazo y dos en el cuello. "Una de las balas que recibí en el cuello destrozó una de mis vértebras y cercenó mi médula, la cual fue cortada por completo. Por eso vivo un cuadro de cuadriplejía en la actualidad".

Al principio, no se dio cuenta de la gravedad del diagnóstico, pero lo comprendió después que salió del centro asistencial. No ha registrado mejorías en su salud. Lo único que logró es dejar el traqueotomo que es una sonda cuya abertura sirve para suministrar una vía respiratoria y retirar secreciones de los pulmones. "Sale una cantidad impresionante de flema y requiere una constante succión de residuos. Había ocasiones en las que recibí 10 succiones diarias que son muy dolorosas".

Viajó a España para seguir un procedimiento experimental en el Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, pero no se recuperó. En adelante, ha realizado terapia de respiración y fisioterapia. También estuvo en Cuenca (Azuay), durante 15 días, siguiendo un tratamiento de estimulación intracraneal con electrofrecuencias en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Católica. Ahora, recibe los cuidados de forma privada en su casa.

"(Los médicos) me advirtieron que para mi daño medular no hay antecedentes y se trata de algo experimental y es posible que no haya resultados. He seguido el tratamiento por tres meses, pero no hay cambios positivos", contó en una entrevista con Ecuavisa.com, este 18 de octubre.

