Sommerfeld dice que un equipo internacional sobre seguridad pronto llegará a Ecuador

Un equipo técnico internacional en temas de seguridad llegará a Ecuador esta semana, anunció este lunes 12 de mayo la canciller Gabriela Sommerfeld, al hablar de los primeros resultados de la reciente gira por seis países realizada por el presidente, Daniel Noboa, y una delegación de ministros.

"Se espera la llegada de varios equipos técnicos, uno de ellos está llegando ya esta semana en materia de seguridad, me reservo el país para no dar mayores detalles del tema sensible como es la seguridad del Estado, pero están ya llegando los equipos técnicos a partir de esta semana", dijo en una entrevista.

El pasado viernes, Noboa culminó su gira internacional más larga desde noviembre de 2023, cuando asumió el cargo, al haber visitado seis países en quince días antes de iniciar el próximo 24 de mayo el nuevo mandato, para el que fue reelecto hasta 2029.

El recorrido de Noboa por Europa y Oriente Medio se enfocó principalmente en atraer inversiones hacia Ecuador con miras estos próximos cuatro años que estará en el poder y en lograr nuevos acuerdos de cooperación en materia de seguridad.

En compañía de algunos ministros, entre ellos Sommerfeld, Noboa inició su viaje en El Vaticano para asistir al funeral del papa Francisco, y después visitó España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido y Francia.

El combate a la inseguridad es una de las prioridades de Noboa, quien en enero de 2024 anunció que el país estaba inmerso en un 'conflicto armado interno'.

