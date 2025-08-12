Seguridad
Un sicariato se registró en el Comité del Pueblo, norte de Quito

Un hombre de 45 años de edad fue asesinado a tiros en plena vía pública.

   
El sonido de varios disparos alarmó a los moradores del Comité del Pueblo, en el norte de Quito, el 10 de agosto.

"La persona se encontraba tendida en la vía pública, sin vida, por el impacto de un proyectil calibre 38., con orificio de entrada y salida a la altura del pecho", comentó Luis Calvopiña, policía del Distrito Eugenio Espejo.

Según versiones preliminares, se trataría de un ajuste de cuentas entre organizaciones delicuenciales por disputa de territorio.

Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo de un hombre de 45 años. Los moradores esperan acciones de vigilancia para que regrese la tranquilidad al sector.

Asalto en el Comité del Pueblo

En la mañana del 11 de agosto, una mujer fue perseguida por un hombre, en la calle Juan Molineros y pasaje Irán. El delincuente la sujetó por la espalda y forcejeó para robarle el celular.

El hombre le propinó una patada para hacerla caer y le puso una mano en el rostro mientras con la otra mano siguió rebuscando en su vestimenta.

Tras algunos minutos y ante la presencia de otras personas que pasaban por el lugar, el sujeto la deja en el piso y se marcha caminando.

