Un sicariato se registró en el Comité del Pueblo, norte de Quito

El sonido de varios disparos alarmó a los moradores del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/comite-del-pueblo target=_blank>Comité del Pueblo</a>, en el norte de Quito, el 10 de agosto. La persona se encontraba <b>tendida en la vía pública, sin vida, </b>por el impacto de un <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/video-violento-ataque-urbanizacion-la-aurora-daule-mataron-dos-hombres-EY9919363 target=_blank></a>