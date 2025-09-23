Seguridad
El segundo más buscado de Santo Domingo de los Tsáchilas fue capturado

El hombre es buscado como sospechoso de un femicidio en 2023.

   
    El hombre era buscado por femicidio.( Policía Nacional )
Redacción
Herkin L., el segundo más buscado de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue capturado en el cantón Puerto Quito, Pichincha, informó la Policía Nacional este 22 de septiembre.

El hombre es sospechoso de un femicidio en 2023. Habría golpeado en el cráneo a una mujer, segando su vida.

Tras el suceso, el sujeto huyó del lugar y fue declarado prófugo de la justicia.

Herkin L. fue encontrado en una especie finca.

El operativo fue desarrollado por la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley (UNDP).

