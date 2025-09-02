Un hombre fue sentenciado a 26 años por femicidio, en Quito

Jonathan F. fue sentenciado a 26 años de cárcel por un <b>Tribunal de Garantías Penales</b> en Quito. Él es procesado por el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/femicidio-quito target=_blank>femicidio</a></b> de <b>Diana Espinoza</b>, quien falleció el 19 de mayo de 2021. La sentencia<b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/un-adolescente-fue-detenido-por-el-asesinato-de-una-joven-de-16-anos-en-quito-EK9914644 target=_blank></a></b>