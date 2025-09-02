Seguridad
Un hombre fue sentenciado a 26 años por femicidio, en Quito

Se trata de Jonathan F., quien ha sido sentenciado por la muerte de Diana Espinoza, ocurrida la noche del 19 de mayo de 2021

   
    Imagen referencial de una mujer víctima de violencia. ( Freepik )
Jonathan F. fue sentenciado a 26 años de cárcel por un Tribunal de Garantías Penales en Quito. Él es procesado por el femicidio de Diana Espinoza, quien falleció el 19 de mayo de 2021.

La sentencia incluye el pago de una multa de 1 000 salarios básicos unificados y de USD 10.000 dólares para los familiares de la víctima, como parte de la reparación integral. También que se oficie al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para que se otorgue el bono de orfandad y tratamiento psicológico para los allegados de la víctima.

En la audiencia de juicio se presentaron aproximadamente 30 pruebas periciales y testimoniales, además de dos evidencias documentales.

¿Cómo se dieron los hechos?

Ocurrió la noche del 19 de mayo de 2021. Ese día -expresó Fiscalía- ocurrió un presunto siniestro de tránsito en el que Jonathan F. habría arrollado a su conviviente.

Luego de que el hecho fuera reportado al ECU 911, la chica fue trasladada a un centro asistencial, en donde falleció dos días después. Tras la práctica de las periciasy análisis, se determinó que existió una clara acción violenta.

La evidencias más contundentes fueron los testimonios de personas que presenciaron el hecho, quienes señalaron que tuvieron que impedir que el agresor vuelva a arrollar a la víctima. Además, la historia clínica y el informe de la exhumación que confirmaron las lesiones, explicó Fiscalía.

