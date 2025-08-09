Seguridad
09 ago 2025 , 14:25

Un adolescente fue detenido por el asesinato de una joven de 16 años en Quito

En una casa en construcción se encontró el cuerpo de la víctima con heridas en el torax y la cabeza.

   
  • Un adolescente fue detenido por el asesinato de una joven de 16 años en Quito
    En la imagen se observa la sombra de un hombre sosteniendo un cuchillo. ( Pixabay - Referencial )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un adolescente de 17 años fue detenido en Quito por el presunto asesinato de una joven de 16 años, identificada como Eliana Amaia N.H.

El hecho ocurrió el 8 de julio de 2025, en un inmueble en construcción, ubicado en el barrio Primero de Mayo, en Cayambe.

Lea: Ritual de limpia termina en violación: curandero atacó sexualmente a una adolescente en Zamora Chinchipe

Según el parte policial, personal de la DINASED acudió al sitio tras recibir la notificación a las 11:00. En el lugar se encontró el cuerpo de la víctima. El examen externo determinó siete heridas corto punzantes en el tórax y tres heridas provocadas por golpes en la cabeza.

Durante el levantamiento de indicios, los agentes encontraron una chompa de color azul con blanco y una chompa de color negro. La escena, un espacio abierto usado como patio, tenía en el garaje un charco de sangre.

Lea: Violencia en El Oro: ataque en altamar y balacera contra cuartel policial

El detenido fue identificado como Said Alexander N. Ch., de 17 años, y se encuentra bajo custodia para las investigaciones correspondientes. El caso está a cargo de las autoridades judiciales y policiales de la provincia de Pichincha.

Temas
Quito
Femicidio
Ecuador
femicidio Quito
Violencia
Noticias
Recomendadas