La muerte de una policía en Ambato será investigada como femicidio

Andy Sebastián V. S. es sospechoso del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/femicidio target=_blank>femicidio</a> de su pareja sentimental, la <b>servidora policial </b>N. E. C. G., de 21 años, en el barrio Santa Rosa de <b>Ambato</b>, el pasado 18 de agosto. El fiscal del caso <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ecuatoriano-mato-su-hija-extraditado-espana-XI9947734 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/un-adolescente-fue-detenido-por-el-asesinato-de-una-joven-de-16-anos-en-quito-EK9914644 target=_blank></a>