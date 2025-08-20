La muerte de una policía en Ambato será investigada como femicidio

Andy Sebastián V. S. es sospechoso del femicidio de su pareja sentimental, la servidora policial N. E. C. G., de 21 años, en el barrio Santa Rosa de Ambato, el pasado 18 de agosto.

El fiscal del caso relató que fue el hombre quien llamó al ECU 9-1-1 para reportar que su pareja estaba herida.

En un inicio, explicó que él estaba jugando con el arma de fuego de su pareja y que en un error se le escapó un tiro que impactó la cabeza de la mujer.

"No obstante, incurrió en contradicciones y posteriormente intentó huir, lo que derivó en su inmediata aprehensión", dijo Fiscalía.

El Ministerio Público lo procesó por presunto femicidio, pues entre las versiones recogidas consta la de una amiga de la víctima, quien relató episodios que evidenciarían una relación de poder y control en la pareja.

Andy Sebastián V. S. quedó con prisión preventiva. La investigación durará 30 días.

