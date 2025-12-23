Seguridad
Sacapintas robaron USD 100 000 a ciudadanos extranjeros en Quito

Los asaltantes dispararon a un ciudadano chino para llevarse el efectivo.

   
Sacapintas robaron USD 100 000 a dos ciudadanos chinos y un ecuatoriano, quienes retiraron el dinero de un banco ubicado en el centro comercial del sector El Condado, norte de Quito, pasado el mediodía del lunes 22 de diciembre.

Los ciudadanos fueron interceptados por dos motocicletas, que tenían a dos ocupantes en cada vehículo. Ocurrió a pocos metros del centro comercial, en la avenida de la Prensa y Pablo Picasso.

Los delincuentes incluso dispararon en tres ocasiones a uno de los ciudadanos chinos para que entregue el dinero, hiriéndolo en el brazo y pierna.

La Policía Nacional dijo a TC Televisión que los ciudadanos en cuestión hicieron el cambio de un cheque, pero decidieron no esperar el resguardo policial.

Las autoridades insistieron en pedir el acompañamiento policial cuando deban trasladar valores, más aún si son altas sumas de dinero. Puede que el servicio tarde en llegar, pero sí se cumple, agregaron.

Es el segundo caso que se conoce en el que los sacapintas logran llevarse una gran cantidad de efectivo. El primero ocurrió en la avenida Gaspar de Villaroel. Se robaron más de USD 40 000.

