Dos sacapintas fueron detenidos en Quito; ocultaban un arma en una funda de regalo

Dos sacapintas fueron detenidos en la avenida La Prensa, norte de Quito, la mañana de este viernes 19 de diciembre.

Se trata de un caso paralelo al de la avenida Gaspar de Villaroel, donde otros sacapintas sí lograron llevarse más de USD 40 000 de una mujer que se encontraba en un auto.

En el caso de los sacapintas detenidos, estos se encontraban en las inmediaciones de una entidad bancaria.

Los sujetos de nacionalidad extranjera usaban auriculares inalámbricos para recibir comunicaciones y así saber quiénes sacaban fuertes sumas de dinero.

Lo particular del caso es que uno de ellos tenía una funda de regalo. En el interior se encontró una camiseta y un arma de fuego con municiones. Como parte de las evidencias se retuvo una motocicleta.

La Policía Nacional pidió a la ciudadanía dar aviso cuando haya personas que usen auriculares en el interior de los bancos.

