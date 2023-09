El sitio era obscuro. Tenía mucho miedo de caer en el fondo de una quebrada. Casi a la media noche, logró liberarse y salió caminando con dificultad. En el sitio había bastantes perros que ladraban y, por momentos, parecía que esas mascotas le guiaban por lugares seguros. Mi marido solo les seguía por donde caminaban.

Así llegó hasta un pequeño caserío en donde le ayudaron prestándole un teléfono celular. Me llamó e inmediatamente cancelamos las tarjetas de crédito y débito. Se comunicó con la Policía y lo trasladaron a la UPC de la cooperativa Jaime Roldós; no pudieron llevarle a la casa porque no tenían gasolina. Fui a verle a las 02:00. La situación era desesperante y la Policía realmente no ayudó, siempre pusieron pretextos. Los delincuentes se llevaron su móvil, billetera, las llaves de la casa, absolutamente todo.

Nos tocó cambiar los códigos de las puertas por seguridad. Los asaltantes utilizaban mascarillas, por lo que no se podría reconocerlos.

Hemos ido a los patios de la Policía a verificar y los mismos agentes nos han dicho que demos por perdido a nuestro Grand Vitara. Nos indicaron que, posiblemente, se llevaron al carro a alguna hacienda en un sitio alejado. Otra posibilidad es que se encuentra en Colombia".

