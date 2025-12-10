Uno de los tres reos fugados de la cárcel de Esmeraldas fue recapturado

Uno de los tres reclusos que escaparon de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/reos-carcel-esmeraldas-fuga-FH10539279 target=_blank>cárcel de Esmeraldas</a></b> la madrugada de este martes 9 de diciembre fue recapturado, según informó el <b>Ministerio de Defensa </b>en su cuenta en X. El centro<b></b><b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alias-martin-cuarta-orden-prision-asesinato-periodista-esmeraldas-IE10367942 target=_blank></a></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/esmeraldas-masacre-muertos-crisis-carcel-septiembre-GH10177032 target=_blank></a></b>