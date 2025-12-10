Uno de los tres reos fugados de la cárcel de Esmeraldas fue recapturado

Uno de los tres reclusos que escaparon de la cárcel de Esmeraldas la madrugada de este martes 9 de diciembre fue recapturado, según informó el Ministerio de Defensa en su cuenta en X.

El centro penitenciario está ubicado en el sur de la ciudad, junto a la vía que conduce a la Refinería, y su custodia está a cargo de personal de la Armada del Ecuador.

Tras la fuga, el Ministerio detalló que los uniformados responsables de la vigilancia fueron relevados de inmediato. Además, la Fuerza Naval inició una investigación interna y abrió un proceso disciplinario contra los agentes, ante la sospecha de que habrían colaborado con la evasión.

Defensa añadió que los militares involucrados serán sometidos a pruebas poligráficas (detector de mentiras).

De su lado, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó: "No habrá tolerancia ni tregua frente a quienes atenten contra la seguridad del país".

Un informe preliminar policial señala que los barrotes de una ventana en el área de los baños habían sido forzados. Adicionalmente, tras la inspección, se constató huellas que evidencian que los reclusos escalaron paredes, y en la malla perimetral del reclusorio se identificó un tramo sin alambre.

La cárcel de Esmeraldas ha sido escenario de episodios violentos este año. El evento más reciente se registró el pasado 25 de septiembre, cuando 17 reos fueron encontrados sin vida tras enfrentamientos con armas blancas entre internos de distintos pabellones y bandas rivales.

