01 nov 2025 , 11:50

Alias Martín, cabecilla de Los Tiguerones, suma cuarta orden de prisión por el asesinato de un periodista en Esmeraldas

El periodista Patricio Aguilar fue asesinado en marzo pasado. Investigaciones permitieron vincular a alias Martín a este crimen, quien también es acusado de la masacre de la cárcel de Esmeraldas.

   
    Imagen de Jhipson Javier Perea Chave, alias Martín, presentado por la Policía Nacional.( Policía Nacional )
Jhipson Javier Perea Chave suma una cuarta orden de prisión tras ser procesado por el asesinato del periodista Patricio Aguilar en el cantón Quinindé de Esmeraldas, ocurrido el 4 de marzo de 2025.

Perea, a quien la Policía lo identifica como alias Martín y que sería un cabecilla del grupo terrorista Los Tiguerones, fue oficialmente vinculado a la causa penal por este crimen en una audiencia este 31 de octubre.

Las investigaciones apuntan que Patricio Aguilar fue acribillado con la misma arma que habría sido usada meses después, el 11 de agosto, por alias Martín en un ataque armado que dejó dos personas asesinadas y siete heridas en La Tolita, sur de la ciudad de Esmeraldas.

Por ese doble crimen, alias Martín fue capturado y posteriormente encarcelado el 14 de agosto. Sin embargo, ya desde julio tenía una boleta de captura en su contra por un caso de secuestro en el barrio Funda Limón en Quinindé, lugar del crimen de Patricio Aguilar.

La tercera orden de prisión en contra de Perea se produjo por la masacre en la cárcel de Esmeraldas que dejó 17 presos muertos. Alias Martín, junto a otros 38 presos, son investigados por esa matanza.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Suramérica y la Oficina de la Unesco en Ecuador exhortaron a las autoridades a investigar de manera exhaustiva y transparente el asesinato de Patricio Aguilar, quien era director del medio comunitario El Libertador de Quinindé.

