Tres reos fugaron de la Cárcel de Esmeraldas

Según información policial preliminar, los reos pertenecían a una misma celda. Los barrotes de una ventana en el área de los baños habían sido forzados.

   
Televistazo y Redacción
Tres reclusos fugaron la madrugada de este martes 9 de septiembre de la Cárcel de Esmeraldas. Según información policial preliminar, los reos pertenecían a una misma celda. La prisión está ubicada en el sur de la ciudad, a un costado de la vía a la Refinería.

Hasta el momento, ni personal de la Armada del Ecuador, responsable de la custodia del recinto, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.

Lea también: Alias Martín, cabecilla de Los Tiguerones, suma cuarta orden de prisión por el asesinato de un periodista en Esmeraldas

De acuerdo al informe preliminar, los barrotes de una ventana en el área de los baños habían sido forzados. Adicionalmente, tras la inspección, se constató huellas que evidencian que los reclusos escalaron paredes y en la malla perimetral se identificó un tramo sin alambre.

La cárcel de Esmeraldas ha sido escenario de episodios violentos este año. El evento más reciente se registró el pasado 25 de septiembre, cuando 17 reos fueron encontrados sin vida tras enfrentamientos con armas blancas entre internos de distintos pabellones y bandas rivales.

Las autoridades han activado los protocolos de búsqueda y recaptura de los fugados.

Revise además: Nueva masacre en cárcel de Esmeraldas deja 17 muertos

