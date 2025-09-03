Seguridad
03 sep 2025 , 20:11

Red de contrabando con militares activos movía millones en la frontera sur

Dieciséis uniformados fueron detenidos en El Oro y Loja por integrar una organización que traficaba combustible subsidiado y víveres hacia Perú, causando un perjuicio millonario al Estado.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La organización criminal de la que eran parte los 16 militares en servicio activo detenidos tenía la capacidad mensual de contrabandear combustible por más de USD 1 millón. Además, de maíz, arroz y cebolla. Pero ¿cómo operaba esta red?

Los 16 militares en servicio activo fueron capturados en los recintos del Ejército de las provincias de El Oro y Loja.

Lea: El cambio de cúpula militar llega en medio de la escalada de violencia criminal

Durante 18 meses, los agentes de la Dirección Anticorrupción siguieron la pista de esta red criminal que convirtió a la frontera sur de 1 529 kilómetros de longitud en un corredor del contrabando.

La modalidad consistía en que camiones cargados con combustible subsidiado lo llevaban hacia Perú, y los mismos vehículos regresaban llenos con víveres que ingresaban sin control al Ecuador.

Lea también: Un militar intentó ingresar celulares y cargadores a la cárcel de Cotopaxi

En un año y medio, 1 278 camiones pasaron la frontera. Cada uno transportaba 3 500 galones de combustible, lo que significó un perjuicio de USD 12 millones al Estado. Al retorno, esos mismos vehículos ingresaban maíz, arroz y cebolla, que generaron otra pérdida de USD 8 millones.

En total, la red criminal le arrebató al país USD 20 millones, un millón mensual, aunque en el mercado negro esa cifra podía triplicarse.

Revise: Fiscal se abstiene de acusar a hombres detenidos con Fito en Manabí

La ruta del contrabando era en el sector de Puyango, que está entre las provincias de El Oro y Loja y es frontera con Perú.

Además de los militares, también se capturó a quien falsificaba documentos para lavar el dinero y a un cabecilla ligado a Los Choneros, identificado como alias Joso, quien brindaba seguridad armada para blindar la operación delictiva.

Temas
contrabando
El Oro
Loja
contrabando Ecuador
contrabando gasolina
investigación
Frontera sur
defraudación tributaria
Aduana
FFAA
militares detenidos
contrabando combustible
Fuerzas Armadas
Fiscalía
Ecuador
frontera Sur
Noticias
Recomendadas