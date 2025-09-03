Un reciclador fue asesinado con más de 10 balazos en Mapasingue Oeste, Guayaquil

Un reciclador fue asesinado cuando caminaba por el sector conocido como la Colina de los Hipódromos, en Mapasingue Oeste, en Guayaquil.

El crimen fue cometido el martes 2 de septiembre por hombres en motocicleta, quienes propinaron al menos 15 balazos, antes de dejar un panfleto amenazante.

El hecho violento dejó asombrados a los moradores porque afirman que el sector es tranquilo. La Policía está tras la pista de los sicarios, revisando los videos de cámaras de seguridad para dar con la ubicación de los involurados.