Un reciclador fue asesinado con más de 10 balazos en Mapasingue Oeste, Guayaquil

Un<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/bebe-hallada-contenedor-basura-guayaquil-KD10021586 target=_blank> reciclador fue asesinado</a></b> cuando caminaba por el sector conocido como la Colina de los Hipódromos, en Mapasingue Oeste, en Guayaquil. <b>El crimen fue cometido el martes 2 de septiembre por hombres en</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-capturo-hombre-armado-hospital-nino-DE10053462 target=_blank></a></b> <b></b>