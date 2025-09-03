Seguridad
03 sep 2025 , 16:34

Un reciclador fue asesinado con más de 10 balazos en Mapasingue Oeste, Guayaquil

La Policía señala que las bandas utilizan a las personas en condición de calle como informantes o para la venta de droga.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un reciclador fue asesinado cuando caminaba por el sector conocido como la Colina de los Hipódromos, en Mapasingue Oeste, en Guayaquil.

El crimen fue cometido el martes 2 de septiembre por hombres en motocicleta, quienes propinaron al menos 15 balazos, antes de dejar un panfleto amenazante.

Le puede interesar: La Policía capturó a un hombre armado en el Hospital del Niño en Guayaquil

El hecho violento dejó asombrados a los moradores porque afirman que el sector es tranquilo. La Policía está tras la pista de los sicarios, revisando los videos de cámaras de seguridad para dar con la ubicación de los involurados.

Agentes señalan que las primeras investigaciones apuntan que, posiblemente, tenía un problema con algún tipo de grupo de delincuencia organizada.

Geovanny Argüello, jefe del distrito Florida, señaló que las bandas utilizan a las personas en condicion de calle como informantes o para la venta de droga.

Lea también: Una familia fue asesinada dentro de su vivienda en el noroeste de Guayaquil

En lo que va del año ya se registran 106 muertes violentas en el distrito Florida, al que pertenece este sector.

Temas
crimen
Policía Nacional
asesinato
recicladores
recicladora
Guayaquil
Noticias
Recomendadas