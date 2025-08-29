Una bebé fue hallada en un contenedor de basura en el suroeste de Guayaquil

El cuerpo de una recién nacida fue encontrado por un reciclador en un contenedor de basura de las calles 25 y la CH, en el suroeste de Guayaquil.

La bebé estaba dentro de una funda blanca, y según el hombre, fue abandonada en ese sector a eso de las 20:00, del jueves 28 de agosto.

Le puede interesar: El Ministerio de Salud calla sobre la muerte de 137 neonatos en un hospital de Sucumbíos, desde 2020

"Yo fui a chambear y encontré una funda, que a lo que yo la abro pensé que era carne de chancho porque estaba bien rosadita, pero ha sido la espalda de la niñita (...) se movió. Estaba asustado en el momento que voy abrirla, el cuerpo se me despelucó", dijo el hombre.

Tras el hallazgo, el ciudadano alertó a los policías que patrullaban por esa zona. Posteriormente, al lugar acudió el vehículo de Medicina Legal y el personal de Criminalística, que luego de las pericias, trasladaron el pequeño cuerpo a la morgue.

Lea también: Los 12 neonatos del Hospital Universitario de Guayaquil murieron entre julio y agosto

Los agentes revisarán los videos de las cámaras de vigilancia instaladas en el sector para identificar a la persona que dejó a la recién nacida en medio del basurero.