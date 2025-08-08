Ecuador
08 ago 2025 , 06:31

Una bebé muerta fue dejada en el botadero municipal de Babahoyo

Unos recicladores encontraron al cadáver de la bebé, dentro de una caja de cartón, cuando urgaban entre la basura del botadero municipal de Babahoyo.

   
El hallazgo de una neonata sin vida dentro de una caja de cartón abandonada en el botadero municipal de Babahoyo ha conmocionado a la ciudadanía.

Según la Policia, el cuerpo fue abandonado en el predio, ubicado en la vía Babahoyo- Montalvo. Unos recicladores lo encontraron cuando urgaban entre la basura.

"Imagínese botar a una niña como un perro, pero ni así, porque ahora hasta a los perros los entierran. La señora no ha tenido corazón, no ha querido a su hija, una pena terrible. Eso deberían investigar y agarrarla”, opinó una ciudadana.

La bebé, envuelta en una sábana, tenía el cordón umbilical y por el estado del cuerpo según la policia tendría un dia de nacida.

Danilo Barriga, jefe del distrito Babahoyo, indicó que realizan las respectivas investigaciones sobre este suceso y que también está participando la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) en estas labores.

Las indagaciones ahora se centran en el delito de abandono de una persona vulnerable, aunque, también se deberá establecer la causa de la muerte de la recien nacida

