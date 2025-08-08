Una bebé muerta fue dejada en el botadero municipal de Babahoyo

El hallazgo de una<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/15-8-2024-padre-denuncia-desaparicion-bebe-guayaquil-JK7840139 target=_blank> neonata sin vida</a></b> dentro de una caja de cartón abandonada en el botadero municipal de Babahoyo ha conmocionado a la ciudadanía. Según la Policia<b>, el cuerpo fue abandonado en el</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mujer-fingio-secuestro-guayaquil-YG9899427 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinato-joven-ciudadela-pradera-guayaquil-JM9907290 target=_blank></a></b> <b></b>