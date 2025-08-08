Seguridad
08 ago 2025

Un joven de 22 años fue asesinado en el sur de Guayaquil

Los ocupantes de un carro gris asesinaron al hombre. Según información policial, el joven no registraba antecedentes penales.

   
Un joven de 22 años fue asesinado a tiros la tarde de ayer en la Pradera 2, en el sur de Guayaquil.

El crimen ocurrió a las 15:15, y según el parte policial al que Televistazo tuvo acceso, la víctima llegó al lugar en una moto y se acercó a un auto gris estacionado, donde había dos personas.

Entre ellos hubo un forcejeo y luego el hombre recibió dos tiros. Su cuerpo quedó sobre la calzada y el carro gris se fue.

El personal de Criminalística llegó al sitio y realizó el levantamiento del cadáver, mientras los policias recababan mas informacion de lo ocurrido.

Según información policial, el joven no registraba antecedentes penales.

