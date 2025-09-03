Seguridad
03 sep 2025 , 06:40

Una familia fue asesinada dentro de su vivienda en el noroeste de Guayaquil

En el ingreso de la vivienda se observan carteles con frases cristianas. El 28 de agosto, hubo un hecho similar en una casa de Flor de Bastión con características similares.

   
  • Una familia fue asesinada dentro de su vivienda en el noroeste de Guayaquil
    La casa está ubicada en un callejón cerrado al libre tránsito peatonal.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Una familia fue atacada a balazos la madrugada de este miércoles 3 de septiembre en la ciudadela La Rotaria, en el noroeste de Guayaquil. Las víctimas fueron una pareja de esposos de entre 60 y 65 años y su hijo de más de 25 años.

El hecho violento se registró alrededor de la 01:00. Horas más tarde, a las 06:30, Ecuavisa constató que en la fachada y la puerta del inmueble había múltiples orificios de bala.

Lea también: Violencia en Guayaquil: asesinan a un hombre y a un estudiante de 15 años

La casa está ubicada en un callejón cerrado al libre tránsito peatonal. Los criminales habrían tumbado la puerta metálica y roto el candado del pasaje peatonal para llegar a la vivienda.

En el ingreso de la casa se observan carteles con frases cristianas, lo que hace presumir que la familia pertenecía a la religión evangélica. Este detalle recuerda a un hecho ocurrido el pasado 28 de agosto en el bloque 5 de Flor de Bastión, donde un padre, su esposa y su hija de 22 años fueron asesinados dentro de su casa. Solo un niño de un año sobrevivió al ataque. La familia también era de fe evangélica.

En ese caso, la víctima era un mensajero del Municipio de Guayaquil y el alcalde Aquiles Álvarez lamentó públicamente la masacre. Además, se conoció que la vivienda ya había sido atacada a tiros en otra ocasión. Esa matanza estaría vinculada a una represalia de extorsionadores.

Revise además: Ecuador no sabe qué es un día sin asesinatos desde el 16 de julio de 2021

Por otra parte, Ecuavisa constató que en El Rotario varias familias han abandonado sus domicilios por temor a los grupos criminales. Una mujer, que recién se enteraba del hecho violento en la vivienda de sus vecinos, dijo que visitaba periódicamente su casa, pero ya no habitaba ahí. "Yo me fui hace un mes", señaló.

*Actualizado a las 07:30 de este 3 de septiembre

Temas
Asesinatos
Guayaquil
Noticias
Recomendadas