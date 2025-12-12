Seguridad
12 dic 2025 , 09:50

Quito: tres detenidos con más de ocho mil dosis de marihuana en el sur de la capital

Tres ciudadanos fueron detenidos con más de ocho mil de dosis de droga en el centro sur de la capital

   
  • Quito: tres detenidos con más de ocho mil dosis de marihuana en el sur de la capital
    Tres detenidos por microtráfico de drogas en el centro-sur de Quito. ( Policía Nacional )
Fuente:
Policía Nacional
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La tarde del 10 de diciembre, en Chimbacalle, en el centro-sur de Quito, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas (DNA) ejecutó un operativo que dejó como resultado la aprehensión de tres ciudadanos ecuatorianos, quienes tenían en su poder más de ocho mil dosis de marihuana.

LEA: Una mujer fue extraditada desde Colombia a Ecuador por presunto tráfico de drogas

Según información de los uniformados, la sustancia sujeta a fiscalización estaba destinada al microtráfico en el sector. Los detenidos responden a los nombres de Carlos Arturo T. B., Gareth Joel Ll. D. y Edison Rigoberto G., este último con antecedentes penales por el delito de tráfico de drogas.

LEA: Cárcel para un hombre que secuestró un niño en Quito y exigía USD 3 000

Entre las evidencias confiscadas por la Policía se encontraron 8 914 dosis de marihuana, valoradas en el mercado ecuatoriano en USD 3 494, además de dos teléfonos celulares y dos balanzas electrónicas.

Un hombre fue asesinado en el norte de Quito

La mañana de este viernes 12 de diciembre, pasado las siete de la mañana, una persona fue asesinada al estilo sicariato, presuntamente con un disparo en la cabeza, en el norte de Quito, a la altura de la avenida Mariscal Sucre y Legarda.

LEA: Los índices de violencia se incrementaron en Ecuador y es posible que aumenten más en 2026, según un estudio

Personal de la DINASED se encuentra en el lugar. La víctima aún no ha sido identificada, pero miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito estiman que se trataría de un hombre de aproximadamente 25 años.

Temas
drogas
Tráfico de drogas
Policía Nacional
Marihuana
detenidos
Antinarcóticos
microtráfico de drogas
Policía Nacional
Quito
Noticias
Recomendadas