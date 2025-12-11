Una mujer fue extraditada desde Colombia a Ecuador por presunto tráfico de drogas

Blanca L. fue extraditada desde Colombia hasta Ecuador para que comparezca ante un proceso por presunto tráfico de drogas.

Así lo informó la Corte Nacional de Justicia este jueves 11 de diciembre.

La institución dijo que la entrega de la ciudadana "constituye un resultado concreto de la cooperación internacional en materia penal entre Estados, que evita la impunidad de los delitos".

Asimismo, se resaltó que el proceso cumplió el debido proceso y la aplicación de los tratados en materia de extradición.

