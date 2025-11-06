Quiénes son Los Trujillanos, el grupo delictivo peruano que se infiltró en la Amazonía ecuatoriana

La minería ilegal atrae nuevas organizaciones de delincuencia internacional al Ecuador.

El Ejército descubrió y destruyó un campamento del grupo peruano Los Trujillanos en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sector de Conguime Alto, límite internacional con el deparamento de Loreto.

Es la primera evidencia de la infiltración de este grupo delincuencial de Perú vinculado a actividades de minería ilegal, tráfico de armas, extorsión, entre otros delitos, en zonas de explotación minera ilegal.

Según información de las Fuerzas Armadas, los militares hallaron municiones, fusiles, dinamita, radios y uniformes en el campamento clandestino se encontraron evidencias de la infiltración en territorio ecuatoriano.

Cuatro fusiles, 1 700 municiones de diferentes calibre⁠, cinco granadas 19 tacos de dinamita, cinco radios de comunicación, uniformes de tipo militar, cascos, chalecos, alimentadoras de fusil, y explosivos caseros.

Se denominan Los Trujillanos, según información militar, porque sus integrantes aparecieron en la ciudad peruana de Trujillo, centro de operaciones para sus actividades criminales.

Se extendieron a la frontera con Ecuador hasta la Cordillera del Cóndor, Condorcanqui y Cenepa, como brazo armado de mineros ilegales peruanos para intimidar y desplazar a comunidades que se oponen al extractivismo.

En septiembre pasado, el Bloque de Seguridad detuvo a 18 personas vinculadas a Los Trujillanos en Chinapintza, territorio ecuatoriano, involucrados en el asesinato de cinco personas.

Las Fuerzas Armadas no precisaron desde cuándo esta organización criminal peruana se infiltró en Ecuador.