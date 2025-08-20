Seguridad
20 ago 2025 , 09:33

Dos sacapintas de Quevedo fueron capturados tras enfrentarse a policías

Los ladrones ya cumplen prisión preventiva. Robaron USD 3 mil a un hombre que salió de una agencia bancaria y fueron interceptados después por agentes de la Policía Nacional.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Dos asaltantes de modalidad sacapintas de Quevedo, Los Ríos, fueron capturados por la Policía Nacional.

Los delincuentes se enfrentaron a bala con los uniformados cerca de una gasolinera cuando intentaban huir, a las 15:00 del lunes 18 de agosto, en la avenida Marcos Quintana. El hecho fue captado por una cámara de vigilancia.

Le puede interesar: Guayaquil: Dos hombres robaron USD 23 mil de una gasolinera y mataron a un cliente

Según información policial, minutos antes los hombres robaron a una persona que salió de una entidad bancaria del cantón. Los agentes fueron alertados y lograron interceptaron a los presuntos asaltantes tras una persecución.

La Policia Nacional identificó a los hombres como Luis C., alias el mecánico Luis, y Víctor V., y dijo que están vinculados al grupo de delincuencia organizada Los Choneros. En su poder les encontraron un arma de fuego y USD 3 600 en efectivo.

Lea también: Un asaltante de un repartidor de comidas fue abatido en Mucho Lote, norte de Guayaquil

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal a cargo de la diligencia presentó los elementos de convicción obtenidos en las primeras horas luego del suceso, entre ellos: un arma de fuego, tres teléfonos celulares, el dinero en efectivo sustraído y la motocicleta utilizada para cometer el delito.

Al concluir la audiencia, el magistrado acogió el pedido de Fiscalía, dictó prisión preventiva para los dos procesados y señaló el inició de la instrucción fiscal por treinta días. Enfrentan una pena de cinco a siete años, al haber usado un arma de fuego.

Temas
robo
Policía Nacional
sacapintas
asalto
enfrentamientos
capturados
Guayaquil
Noticias
Recomendadas