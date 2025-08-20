Seguridad
Un asaltante de un repartidor de comidas fue abatido en Mucho Lote, norte de Guayaquil

Dos sospechosos estaban asaltando a un repartidor de comida cuando policías intervinieron y frustraron el robo. Uno fue abatido y el otro fue herido.

   
Un delincuente fue abatido la noche del martes 19 de agosto en Mucho Lote 1, norte de Guayaquil.

Eran las 21:00 cuando el hombre y su cómplice que se movilizaban en una moto se enfrentaron a tiros con los policías en la séptima etapa de esa ciudadela.

René Cañar, jefe subrogante del distrito Pascuales, informó que los dos sospechosos estaban asaltando a un repartidor de comida cuando los agentes intervinieron y frustraron el robo. Los agentes usaron sus armas de dotación después de que los delincuentes detonaran su arma.

El personal de la Dinased y Criminalística también acudieron al sitio y cerraron la calle para realizar las investigaciones. Asimismo, recogieron alrededor de siete restos de bala y encontraron un revólver junto al cadáver. El otro hombre herido fue llevado a un hospital.

Los moradores que se acercaron a ver el procedimiento aprovecharon la presencia de la prensa para denunciar el aumento de robos en la zona y pedir mayor resguardo de policías y militares.

A las 23:00, el cuerpo del abatido fue trasladado a la morgue, mientras la moto que conducía fue llevada al patio de la policía judial. Además, los uniformados le entregaron el vehículo liviano al repartidor.

