Un asaltante de un repartidor de comidas fue abatido en Mucho Lote, norte de Guayaquil

Un delincuente fue abatido la noche del martes 19 de agosto en Mucho Lote 1, norte de Guayaquil.

Eran las 21:00 cuando el hombre y su cómplice que se movilizaban en una moto se enfrentaron a tiros con los policías en la séptima etapa de esa ciudadela.

René Cañar, jefe subrogante del distrito Pascuales, informó que los dos sospechosos estaban asaltando a un repartidor de comida cuando los agentes intervinieron y frustraron el robo. Los agentes usaron sus armas de dotación después de que los delincuentes detonaran su arma.

El personal de la Dinased y Criminalística también acudieron al sitio y cerraron la calle para realizar las investigaciones. Asimismo, recogieron alrededor de siete restos de bala y encontraron un revólver junto al cadáver. El otro hombre herido fue llevado a un hospital.

Los moradores que se acercaron a ver el procedimiento aprovecharon la presencia de la prensa para denunciar el aumento de robos en la zona y pedir mayor resguardo de policías y militares.

A las 23:00, el cuerpo del abatido fue trasladado a la morgue, mientras la moto que conducía fue llevada al patio de la policía judial. Además, los uniformados le entregaron el vehículo liviano al repartidor.