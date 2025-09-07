Seguridad
07 sep 2025 , 16:30

Publio Caicedo, dirigente comunitario, fue asesinado en Esmeraldas

El crimen se cometió al estilo sicariato, cuando el hombre se encontraba en las inmediaciones de su domicilio.

   
  • Publio Caicedo, dirigente comunitario, fue asesinado en Esmeraldas
    Publio Caicedo dedicaba su vida a la labor social.( Redes Sociales )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El dirigente comunitario Publio Caicedo fue asesinato a tiros la noche del sábado 6 de septiembre en la parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

Caicedo se encontraba en los exteriores de su domicilio, cuando sujetos armados que se movilizaban en una camioneta dispararon en contra de su humanidad.

Fue un ataque al estilo sicariato. Los antisociales huyeron con rumbo desconocido.

LEA: Una madre y sus hijos fueron atacados a tiros en su casa, en Durán

Mientras tanto, los moradores del sector socorrieron al dirigente, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció en el trayecto al hospital.

Su muerte ha provocado indignación en Esmeraldas. Caicedo era conocido por su vínculo con la comunidad, ayudando a los ciudadanos para que obtengan servicios básicos u otras necesidades.

Por ahora no se conoce una hipótesis que haya motivado el ataque armado.

LEA: Dos cuerpos baleados fueron hallados cerca de la Refinería del Pacífico, en Montecristi

Temas
Sicariato
asesinato
dirigente
Publio Caicedo
Esmeraldas
Quininde
Noticias
Recomendadas