Dos cuerpos baleados fueron hallados cerca de la Refinería del Pacífico, en Montecristi

Dos hombres fueron encontrados sin vida y con impactos de bala en su humanidad en la vía Montecristi, en las inmediaciones de la Refinería del Pacífico, provincia de Manabí, este domingo 7 de septiembre.

La Policía Nacional llegó al sitio y acordó el área con cintas de seguridad.

LEA: Una madre y sus hijos fueron atacados a tiros en su casa, en Durán

Al inspeccionar los cuerpos, los agentes encontraron credenciales falsas de la Función Judicial y Ministerio de Salud. Además, de una "cantidad mínima" de sustancias sujetas a fiscalización, "lo que hace presumir que sería para consumo personal".

Las víctimas son oriundas de Manabí y no registran antecedentes penales.

Los cadáveres fueron llevados hasta la morgue de Manta para la respectiva autopsia.

LEA: Un hombre fue asesinado en el velorio de su amigo, en Manta