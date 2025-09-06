Seguridad
06 sep 2025 , 16:19

Un hombre fue asesinado en el velorio de su amigo, en Manta

Su amigo también había sido asesinado a tiros.

   
    Lugar donde se produjo el sicariato en Manta.( Captura )
Un hombre identificado como José S., alias Billete, fue asesinado durante el velorio de su amigo en el barrio Rumiñahui, parroquia Los Esteros, en la ciudad de Manta, la tarde de este sábado 6 de septiembre.

Precisamente el velorio se realizaba para despedir a Genaro L., quien el último jueves fue baleado en los exteriores de su casa.

Su amigo quiso darle el último adiós, pero los sicarios también estaban en su búsqueda y segaron su vida en las afueras del inmueble donde se realizaba el acto fúnebre.

La Policía Nacional llegó al sitio y recabó indicios para dar con el paradero de los gatilleros, quienes huyeron en motocicleta.

Las autoridades dijeron a medios locales que alias Billete tenía antecedentes penales.

