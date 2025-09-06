Los sospechosos del asesinato del conductor de un camión en Nobol fueron detenidos

El conductor de un camión fue asesinado a tiros la noche del viernes 5 de septiembre del 2025 en una vía de Nobol, provincia de Guayas.

Un vehículo lo interceptó e intentó asaltarlo a la altura del ByPass de Nobol.

El camión quedó varado en una vía de segundo orden con varios impactos de bala en el parabrisas.

LEA: El auto de un presentador de televisión sufrió un siniestro en Samborondón

La Policía Nacional persiguió a los delincuentes y los detuvo en el Terminal de Pascuales.

Tres de los sospechosos registran antecedentes penales por asociación ilícita, secuestro y robo.

Entre los indicios recabados constan el auto en el que huían y una alimentadora.

LEA: Ecuador: ¿Por qué hay más asesinatos los fines de semana?