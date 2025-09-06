Los sospechosos del asesinato del conductor de un camión en Nobol fueron detenidos

El <b>conductor de un camión</b> fue asesinado a tiros la noche del viernes 5 de septiembre del 2025 en una vía de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nobol target=_blank>Nobol</a>, provincia de Guayas. Un vehículo lo interceptó e intentó asaltarlo a la altura del <b>ByP</b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/auto-ronald-farina-choque-samborondon-MH10069041 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ecuador-razones-mas-asesinatos-fines-semana-BH10068823 target=_blank></a>