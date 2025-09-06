El auto de un presentador de televisión sufrió un siniestro en Samborondón

El auto del presentador de televisión, Ronald Farina, sufrió un siniestro de tránsito en la vía a Samborondón la madrugada de este sábado 6 de septiembre, a la altura de la urbanización Biblos.

La Ford Explorer se estrelló contra una baranda de seguridad y un poste de luz, que quedó destruido. Agentes de tránsito tomaron procedimiento en el lugar.

No fue lo único que sufrió daños materiales. El auto de Farina también registró considerables afectaciones en su chasis, así como en las llantas delanteras.

Por ahora se desconoce si Farina se encontraba al volante.

La vía a Samborondón es la principal arteria de ese cantón y es indispensable para conectarse con ciudades como Daule, Salite, Guayaquil y Durán.

