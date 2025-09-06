El auto de un presentador de televisión sufrió un siniestro en Samborondón

El <b>auto del presentador de televisión</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ronald-farina target=_blank>Ronald Farina</a>, sufrió un siniestro de tránsito en la vía a <b>Samborondón </b>la madrugada de este sábado 6 de septiembre, a la altura de la urbanización Biblos. La Ford<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ronald-farina-fundamedios-alerta-agresion-XC8343716 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ronald-farina-acusado-violencia-agresion-homofobia-hacia-prensa-espectaculo-ID8306381 target=_blank></a>