20 nov 2025 , 19:51

Un presunto agresor sexual es el segundo ecuatoriano extraditado a Estados Unidos de la historia

Luis Gonzalo Haro Chávez se convirtió en el segundo ecuatoriano extraditado de la historia. Estados Unidos lo buscaba por un caso de agresión sexual contra una menor.

   
    Imagen de Luis Gonzalo Haro Chávez, ecuatoriano que fue extraditado a Estados Unidos este 20 de noviembre.( Cortesía de la Policía )
La Corte Nacional de Justicia comunicó que Luis Gonzalo Haro Chávez, buscado por Estados Unidos por presuntamente agredir sexualmente a una menor, fue extraditado este jueves 20 de noviembre.

Así, se concretó el segundo caso en el que un ecuatoriano fue extraditado de la historia, después de alias Fito, quien fue capturado en junio y llegó a la nación norteamericana un mes después.

La prohibición de extraditar a un ecuatoriano fue levantada en 2024, después de un referéndum y consulta popular. Haro Chávez fue detenido por la Policía Nacional en Pallatanga, Chimborazo, en febrero de 2025. Allí utilizaba la fachada de conductor de una camioneta de uso comercial para evadir a las autoridades.

Se le acusa de agresión sexual en primer grado contra un menor en el condado de Hennepin, Minnesota, en mayo de 2024, detalló la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

"Este proceso evidencia el respeto del debido proceso y la aplicación de los tratados en materia de extradición", manifestó la Corte Nacional de Justicia.

