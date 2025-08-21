Seguridad
Ecuador extraditó a alias Llanero y alias Nirama, narcotraficantes colomboecuatorianos, a Estados Unidos

El Ministerio del Interior señaló que alias Llanero y alias Nirama, ambos colomboecuatorianos, constituyen el segundo y el tercer caso de narcotraficantes extraditados a Estados Unidos.

   
    Foto de alias Llanero y alias Nirama, extraditados a Estados Unidos.( Ministerio del Interior )
La pareja colomboecuatoriana Omar Auseno Burgos, alias Llanero, y Nirama Chávez Galvis fueron extraditados de Ecuador a Estados Unidos por tráfico de drogas, anunció John Reimberg, ministro del Interior.

Así se convirtieron en el segundo y el tercer caso de narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, después de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

La extradición de ambos fue ratificada en julio del 2025 por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. El pedido de que sean trasladados a Estados Unidos inició en 2019.

Enfrentan acusaciones en la Corte de Miami por liderar una estructura narcodelictiva transnacional, dedicada al tráfico de drogas a gran escala hacia mercados internacionales.

Ellos fueron capturados el 28 de febrero de 2025 por la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas, en coordinación con el SIU – Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos.

