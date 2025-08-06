Uno de los presos colombianos deportados a su país desde Ecuador volvió a ser detenido en Quito

Los <b>policías </b>apresaron hoy, miércoles 6 de agosto de 2025, a un hombre por el delito de <b>incumplimiento de decisiones</b> legítimas de autoridad competente. El ciudadano había sido deportado días atrás,<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/policia-nacional target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/presos-colombianos target=_blank></a><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/colombia-rumichaca-presos-colombianos-repatriados-JM9835218 target=_blank></a></b>