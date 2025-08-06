Seguridad
06 ago 2025 , 21:34

Uno de los presos colombianos deportados a su país desde Ecuador volvió a ser detenido en Quito

Ocurrió este miércoles 6 de agosto de 2025, en el Centro Histórico de Quito. "El ciudadano había sido deportado días atrás", informó la Policía Nacional en su cuenta de X. Seguía en el país pese a que tiene la prohibición de ingresar a Ecuador por los próximos 40 años.

   
  • Uno de los presos colombianos deportados a su país desde Ecuador volvió a ser detenido en Quito
    El detenido junto a uno de los agentes de Migración de la Policía Nacional. ( Cortesía de la Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Los policías apresaron hoy, miércoles 6 de agosto de 2025, a un hombre por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. "El ciudadano había sido deportado días atrás", informó la Policía Nacional en su cuenta de X.

Es decir, se trata de uno de los presos que, la semana pasada, fueron deportados por el Gobierno Nacional y las autoridades colombianas los recibieron en el puente internacional de Rumichaca, ubicado en la frontera norte. La detención se dio durante operativos de control migratorio en el Centro Histórico de la capital.

Se conoce que lo encontraron caminando en el Casco Colonial y, al verificar sus datos en un control migratorio, se comprobó que era uno de los presos deportados.

Esto ocurrió pese a que, el pasado 27 de julio, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que los 1 000 presos colombianos deportados a su país y que cumplían penas en distintas cárceles, tienen "prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años".

"No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles", escribió Reimberg en su cuenta de la red social X después de que el viernes el Gobierno empezara con la repatriación de los primeros 700 reos, una medida que Colombia denunció que se ha realizado de manera "unilateral" e "inamistosa".

Le puede interesar: Un total de 1 000 presos colombianos serán deportados hacia su país

Temas
detenido
preso
colombiano
deportado
recapturado
Policía Nacional
Ecuador
Quito
Colombia
Centro Histórico de Quito
puente de Rumichaca
Noticias
Recomendadas