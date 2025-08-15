La Policía encuentra una maleta llena de dinero en casa de una agente durante operativo en dos urbanizaciones de Daule

Las ciudadelas cerradas de Guayaquil, Samborondón y Daule se han <b>convertido en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/urbanizaciones-privadas-guayaquil-samborondon-refugio-narcotraficantes-DY6908261 target=_blank>refugio de integrantes</a> de grupos de delincuencia organizada</b>. Lea también:<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alquileres-urbanizaciones-daule-samborondon-guayaquil-CK9936400 target=_blank> Alquileres sin control facilitan crímenes en</a></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/falsos-militares-ejecutan-narcos-ocultos-urbanizaciones-privadas-guayas-KJ8830628 target=_blank></a></b>