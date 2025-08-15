Seguridad
La Policía encuentra una maleta llena de dinero en casa de una agente durante operativo en dos urbanizaciones de Daule

19 personas fueron aprehendidas en un operativo simultáneo en Playas, Naranjal y Daule. Uno de los capturados fue detenido antes, por narcotráfico, pero liberado por una jueza.

   
    Imagen de una maleta llena de dinero encontrada en poder de una policía en un operativo en Daule, este viernes 15 de agosto.( Televistazo )
La Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo III entre la noche del jueves 14 de agosto y la mañana del viernes 15 de agosto en Playas, Naranjal y dos urbanizaciones de Daule para atacar el grupo criminal Los Águilas.

En total, 19 personas fueron aprehendidas con droga, armas y varios miles de dólares. Entre ellas está una agente de la policía en servicio activo, que tiene permiso materno, quien tenía en su poder una maleta llena de dinero. Aún permanece en investigación si esta policía tenía una vinculación con algún grupo criminal.

"Hemos llamado a la Unidad Especial de Conducta Policial con la finalidad de que verifique si en verdad es una servidora policial y cuál su estatus legal para que nosotros podamos dar el tratamiento correspondiente", comentó un jefe de operaciones de la Policía.

Aquella detención tuvo lugar en la urbanización Santa María de Casa Grande, en La Aurora. En esa parroquia también fue allanada la urb. Málaga II, donde el pasado 9 de agosto varios encapuchados ingresaron a una vivienda para asesinar a dos hombres, quienes presuntamente eran integrantes de una banda delictiva.

Allí fueron retenidos los guardias de seguridad. Dos de ellos intentaron huir, pero fueron detenidos. Además, en un domicilio del sitio fueron encontrados dos sujetos con antecedentes penales y con una subametralladora artesanal, municiones y dinero.

Las ciudadelas cerradas de Guayaquil, Samborondón y Daule se han convertido en refugio de integrantes de grupos de delincuencia organizada.

En diversos allanamientos se han encontrado indicios de que esas casas han funcionado como sitios de acopio para guardar armas, almacenar drogas, objetos robados o centros desde los cuales se planifican diferentes eventos criminales.

Delincuente recapturado en operativo

John Reimberg, ministro del Interior, denunció que una jueza puso en libertad a 20 personas por el delito de tráfico de drogas y que una de ellas fue recapturada en el operativo policial realizado este viernes.

"¿Hasta cuándo tenemos que estar ahora en la pelea con jueces y fiscales? Esto tiene que parar ya", dijo la autoridad, tras indicar que deberá mandar a policías a seguir las decisiones judiciales.

Reimberg espera que, en este caso, los operadores de justicia consideren todas estas evidencias para ordenar prisión preventiva.

