Morona Santiago | Policía difundió el rostro de un delincuente: "para que lo identifiquen completamente"

Un teniente coronel de la Policía Nacional, durante una rueda de prensa realizada ayer en Macas, Morona Santiago, difundió el rostro de un delincuente que fue capturado por asaltar un bar del cantón amazónico.

Patricio Vargas, que es subcomandante policial de la provincia, dijo que no cubrió la cara del detenido bajo su propia responsabilidad.

"Lamentablemente, por el tema de derechos humanos resulta que no se les puede mostrar el rostro. Pero en cambio los que estamos trabajando, sí tenemos que dar el rostro (...) será que nosotros no tenemos familia o que nosotros no estamos también en condición de riesgo", manifestó.