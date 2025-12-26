Seguridad
26 dic 2025 , 06:48

Información ciudadana mediante 7 000 códigos QR permite capturar a delincuentes en Guayas

La información entregada por comerciantes y vecinos es verificada y usada para planificar allanamientos.

   
La recopilación de información mediante códigos QR instalados por la Policía Nacional ha facilitado al Bloque de Seguridad la captura de decenas de delincuentes en la provincia del Guayas. Según las autoridades, más de 7 000 distintivos de este tipo han sido colocados en locales y sectores comerciales con el objetivo de combatir las extorsiones y otros delitos.

Como resultado de esta estrategia, 17 personas dedicadas a delitos como asalto, extorsión, secuestro y microtráfico de drogas fueron capturadas el miércoles 24 de diciembre durante 36 allanamientos ejecutados en el marco del operativo Apolo 34.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que varios de los sospechosos, pertenecientes a siete grupos de delincuencia organizada, fueron localizados gracias a información obtenida a través de esta estrategia, implementada por la Policía hace tres meses. "Esta semana tenemos entre 20 y 30 detenidos gracias a información obtenida por el código QR", señaló el funcionario.

La recopilación de información mediante los códigos QR se basa en el contacto personalizado que establece la policía comunitaria con los habitantes de los sectores donde se colocan los adhesivos. En una primera fase, la instalación se ha destinado a locales y zonas comerciales vulnerables a asaltos y extorsiones.

El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, explicó que este acercamiento fortalece el vínculo y la confianza con la ciudadanía. "Cuando el policía visita los locales comerciales e interactúa con las personas, este vínculo y confianza empiezan a tener resultados", indicó.

Dávila destacó que la información proporcionada por los moradores es analizada por el sistema de inteligencia policial y, una vez verificada, permite la planificación de los operativos. "La gente no denuncia por temor a represalias, pero mediante esta modalidad es distinto. Cuando entrega esa información a la Policía, la procesamos y la cotejamos con nuestro sistema investigativo. Esto es producto de la inteligencia y de un trabajo sostenido con la comunidad", añadió.

Según el comandante general, hasta el momento se han instalado más de 7 000 códigos QR en todo el país.

