31 ago 2025 , 09:39

Un policía abatió a un delincuente que lo atacó en el norte de Guayaquil

En el norte de Guayaquil, en la avenida Honorato Vásquez, un policía actuó contra un robo flagrante. Los delincuentes abrieron fuego en su contra y uno de ellos fue abatido.

   
    Foto de la escena del enfrentamiento de un policía y dos delincuentes en el norte de Guayaquil.( Cortesía Policía Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Un delincuente fue abatido tras enfrentarse a disparos contra un policía en la avenida Honorato Vásquez, norte de Guayaquil.

El hecho se produjo alrededor de las 17:52 del sábado 30 de agosto, cuando el agente, que se dirigía a su formación, es testigo que dos sujetos estaban robando a un ciudadano.

El uniformado saca su arma de fuego y expresa que se detengan. Sin embargo, los antisociales comienzan a disparar contra el policía.

"Se producen dos disparos en contra del servidor policial, razones por las cuales el agente, haciendo uso legítimo de la fuerza, procede a neutralizar la amenaza", detalló el teniente coronel Marco Proaño, jefe subrogante del distrito Florida.

Así, uno de los individios quedó herido de bala en su cuello, mientras el otro pudo escapar en la motocicleta que tenía. De inmediato, se coordinó la asistencia médica con una ambulancia, trasladando al herido al Hospital Monte Sinaí, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

Posterior al hecho, el servidor policial, junto con la víctima, fueron trasladados a la Fiscalía de Turno, para poner en conocimiento de la autoridad competente lo ocurrido.

