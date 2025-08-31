Un policía abatió a un delincuente que lo atacó en el norte de Guayaquil

<b>Un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/delincuente-abatido-nueva-prosperina-guayaquil-JN9971913 target=_blank>delincuente fue abatido </a>tras enfrentarse a disparos contra un policía en la avenida Honorato Vásquez</b>, norte de Guayaquil. El hecho se produjo alrededor de las 17:52 del sábado 30 de agosto, cuando<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ladron-abatido-policia-centro-guayaquil-CH9900026 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asaltante-repartidor-abatido-norte-guayaquil-YJ9964313 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>